Settimana importante per il Milan: domani a Nyon sarà a colloquio con l’Uefa per il Fair Play Finanziario, e venerdì a Roma per ridurre la squalifica di Higuain

La settimana appena iniziata è molto importante per il Milan, in particolare per gli appuntamenti fuori dal campo. Domani, infatti, a Nyon i rossoneri saranno nuovamente di fronte alla Camera giudicante dell’Uefa. Quest’ultima, entro la fine dell’anno, deciderà quali sanzioni comminare per il bilancio in rosso del triennio 2014-2017: come già detto dal presidente Scaroni, il Milan si aspetta una punizione proporzionata all’infrazione. Probabilmente una multa, rateizzabile, perché è difficile che l’Uefa accetti un Voluntary Agreement. In questo modo il Milan capirà anche quali saranno i margini operativi nel mercato di gennaio.

L’altro appuntamento si svolgerà venerdì a Roma: i legali rossoneri tenteranno di diminuire la squalifica di Higuain, condannato a due giornate di stop per il rosso ricevuto da Mazzoleni. Anche in questo caso la strategia è quella di prendersi le proprie responsabilità, cercando di rendere meno pesante la situazione del Pipita.