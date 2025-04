Calhanoglu sicuro: «Milan Inter partita equilibrata, ma noi passeremo grazie a quella cosa»

Milan Inter, le parole del giocatore nerazzurro Calhanoglu nel post partita della semifinale di Coppa Italia 2024/2025

Ai microfoni di SportMediaset, il giocatore nerazzurro Calhanoglu ha voluto parlare così della semifinale d’andata di Coppa Italia 2024 2025 Inter Milan.

PIU’ LA GIOIA PER IL PAREGGIO O IL RAMMARICO? – «E’ stata una partita equilibrata, loro hanno avuto qualche occasione e pure noi, nel secondo tempo abbiamo spinto di più , abbiamo preso un gol che non può succedere ma non abbiamo mollato. Oggi è stato importante non perdere, perché al ritorno abbiamo una partita».

IL RITORNO IN CASA CON LA SPINTA DEI TIFOSI? – «C’è ancora tempo per la seconda partita, adesso dobbiamo concentraci sul Parma che per noi è importante perché stiamo puntando ad un obiettivo molto importante. Dopo ci penseremo».