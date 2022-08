Gerry Cardinale, numero uno di Redbird, potrebbe essere allo stadio per la prima di campionato, ma anche in occasione del Derby

Come riportato dal Corriere della Sera, in attesa del closing, Gerry Cardinale si trova in vacanza e non assisterà sabato a San Siro al debutto in campionato del Milan.

Il numero uno di RedBird potrebbe essere sugli spalti in occasione del derby contro l’Inter del prossimo 3 settembre.