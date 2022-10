Il difensore della Juventus Leonardo Bonucci è stato preso di mira da tutto lo stadio di San Siro visto il suo passato con il Milan

Milan Juventus è sempre un match caldo dove entrambe le tifoserie nutrono una grandissima rivalità.

Se parliamo di ex non si può non citare Leonardo Bonucci che, nel prepartita, è stato preso di mira da San Siro.