Milan, il gol che non ti aspetti per l’allungo in vetta

Il Milan vince contro l’Empoli grazie ad una prodezza di Kalulu: una rete che non ti aspetti per lo scatto Scudetto

In settimana Kalulu lo aveva detto di essersi ambientato al meglio al Milan e le prestazioni sono state in crescendo dall’infortunio di Kjaer.

Una maturità acquisita grazie anche grazie a Tomori e ieri contro l’Empoli il gol decisivo con una prodezza da fuori area. Ci ha pensato il difensore classe 2000 a trovare la perla decisiva per lo scatto Scudetto e ora l’Inter è costretta a vincere per non far scappare i cugini.