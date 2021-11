Milan, Kessie: «Volevamo vincere. Liverpool? Fino alla fine»

Franck Kessie, centrocampista del Milan, ha parlato dopo la vittoria contro l’Atletico Madrid in Champions League: le sue dichiarazioni

VITTORIA – «L’Atletico Madrid sappiamo che è una grande squadra con tanta esperienza. Oggi era importante lottare su ogni contrasto, loro sono una squadra molto fisica. Dovevamo lottare su ogni pallone per vincere e lo abbiamo fatto».

LIVERPOOL – «Oggi siamo contenti di quello che abbiamo fatto, ma abbiamo ancora un’altra partita e torniamo a Milanello per fare un’altra partita così. Chiediamo ancora una volta ai tifosi di venire allo stadio per essere il dodicesimo uomo in campo e lottare fino alla fine».