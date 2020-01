L’esordio di Kjaer contro il Milan è stato assai problematico. Lasagna lo ha costantemente messo in difficoltà

L’esordio di Kjaer col Milan è stato caratterizzato da grande sofferenza. A causa di spaziature centrali deficitarie, l’Udinese ha trovato tantissimi spazi tra le linee, col Milan spaccato in due.

Lasagna e Okaka hanno quindi avuto tanto spazio per aggredire la profondità. Kjaer ha sofferto queste situazioni in campo aperto, con l’attaccante che lo ha messo in grossa dififcoltà.