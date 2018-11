Milan “last minute”: vittorie, sconfitte e pareggi arrivano all’ultimo minuto

Milan “last minute”, anche con la Lazio sono stati decisivi gli ultimi minuti: era già successo con Inter, Genoa e Udinese.

Ancora un gol in extremis, ancora un risultato che cambia all’ultimo per il Milan. La rete di Correa al 94′ ha fissato il punteggio sull’1-1 all’Olimpico contro la Lazio, spegnendo i sogni di vittoria della squadra di Gattuso, che già assaporava il sorpasso al 4° posto in classifica. Ma non è la prima volta che capita in questa stagione ai rossoneri: è già successo infatti altre 3 volte che un risultato sia cambiato nei minuti finali di gara.

La prima volta è stata una doccia gelata: lo scorso 21 ottobre, infatti, un gol di Icardi al 92′ ha regalato la vittoria all’Inter nel Derby della Madonnina. Si è quindi ripetuto il 31 ottobre con il Genoa e il 4 novembre con l’Udinese: in entrambi i casi una rete di Romagnoli in extremis ha portato i 3 punti e grande fiducia alla squadra di Gattuso. Ora il gol di Correa ha impedito al Diavolo di mettere per ora la freccia in classifica vincendo a Roma. Ma il Milan “last minute” di Gattuso ha dimostrato di essere in salute e proverà a lottare fino alla fine per il 4° posto.

MILAN, GOL DI KESSIÉ O AUTOGOL DI WALLACE?