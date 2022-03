Milan, Maldini a vita: a fine stagione ci sarà il rinnovo. Le ultime

Al termine della stagione, il Milan rinnoverà il contratto di Maldini che resterà a vita in rossonero

Paolo Maldini è pronto a stare ancora a lungo al Milan, lo scrive La Gazzetta dello Sport. La trattative per il suo rinnovo non è ancora stata avviata ma la situazione non allarma nessuno. Le parti vogliono proseguire insieme visto che per lui il club è una famiglia, mentre per il club lui è una ricchezza visto il suo prestigio a livello internazionale, la capacità di essere un punto di riferimento per i tifosi, il rapporto con la squadra e la capacità di affascinare i giovani giocatori che firmano per il Milan. La sua operazione migliore è considerata quella di Tonali, tra i top talenti italiani del futuro.

Del nuovo contratto si parlerà a stagione conclusa, tutte le attenzioni sono ora concentrate sullo scudetto. Il piano per il futuro insieme è chiaro: continuare a costruire senza sprecare e riportare a piccoli passi il Milan ai livelli di un tempo. Anche la scelta di evitare di spendere nel mercato invernale, che aveva generato scetticismo, si è rivelata vincente. Si può prevedere un contratto che lo leghi ancora un paio di anni almeno al club, la sua famiglia. Stesso discorso per Massara.

