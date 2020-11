Milan, Maldini: «Gattuso tecnico completo. È giusto per il Napoli»

Paolo Maldini a Sky Sport ha così parlato della sfida di questa sera tra Napoli e Milan: ecco le sue parole

PIOLI – «Ognuno la vive alla propria maniera perché tutti abbiamo un carattere diverso. Il fattore dell’allenatore in questi tempi incide molto di più senza pubblico».

GATTUSO – «Rino è un allenatore ormai completo, credo che sia l’allenatore giusto per il Napoli e secondo me è la squadra più tecnica del campionato secondo me. Umanamente è sempre Rino, quando ci vediamo parliamo però principalmente della famiglia».