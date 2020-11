Milenkovic è stato a lungo inseguito dal Milan in estate. Maldini non perde di vista il difensore della Fiorentina

Non è un mistero la ricerca di un difensore per il Milan nel mercato di gennaio. Pioli ha chiesto un centrale per completare la rosa, con Kabak e Lovato che sono i nomi più gettonati per la sessione invernale.

Stando a La Gazzetta dello Sport, il club rossonero e il Dt Maldini non perderebbe però le speranze per Nikola Milenkovic, a lungo inseguito in estate. Il difensore serbo difficilmente rinnoverà il contratto in scadenza nel 2022, ma la Fiorentina con l’arrivo di Prandelli in panchina non avrebbe comunque intenzione di svendere il giocatore, valutato circa 40 milioni di euro.