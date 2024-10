Milan-Napoli, l’agente di Terracciano: «Filippo è mentalmente pronto»

Le parole di Andrea D’Amico, agente di Filippo Terracciano, in vista della partita di questa sera Milan-Napoli

Intervistato da Telecapri, Andrea D’Amico, agente di Filippo Terracciano, ha parlato così della possibile titolarità del terzino in Milan–Napoli questa sera:

PAROLE – «Ogni partita ad alto livello suona come una finale, i giocatori giovani devono approfittare di ogni spazio che viene concesso loro, specie all’interno di una rosa grande dal punto di vista quantitativo e qualitativo. Filippo è mentalmente pronto, se dovesse essere chiamato in causa darà il massimo di se stesso, può giocare al centro o sulla fascia, ha una duttilità tattica che alla sua età è importante. Il Milan mi è piaciuto molto soprattutto in Europa, c’è un’energia diversa, nei giocatori quando sentono l’atmosfera delle coppe internazionali scatta una molla diversa, fanno un calcio moderno dove non brillano solo alcune individualità, ma diviene fondamentale l’intensità di gruppo nel coprire più zone di campo possibile».