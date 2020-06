Milan, nessun problema tra Gazidis e Maldini. Oggi il dt allo Stadium

Milan, nessun problema tra Gazidis e Maldini. Mercoledì il dt era in ospedale, ma nulla di grave. Oggi sarà presente allo Stadium

Nessun problema tra Maldini e Gazidis. La conferma è arrivata nelle ultime ore, come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport in edicola oggi.

Il direttore tecnico dei rossoneri era assente per via di un piccolo intervento a cui si è sottoposto: questo dunque il motivo ufficiale per cui non si è presentato a Milanello. Oggi Maldini sarà presente allo Stadium.