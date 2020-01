Milan: nessuno crea più occasioni di Ibrahimovic

Ibrahimovic è già il principale generatore di occasioni del Milan. Contro il Brescai, nessuno ha effettuato più passaggi chiave

Come era prevedibile, Ibrahimovic è diventato il principale catalizzatore della fase offensiva del Milan. Per quanto il 442 di Pioli sia ancora forse in fase embrionale, lo svedese è già il principale generatore di occasioni della squadra.

Non a caso, nessuno in Brescia-Milan ha fatto per più volte tirare in porta un compagno. Ibra ha infatti realizzato la bellezza di 4 passaggi chiave, confermandosi già un regista offensivo della squadra.