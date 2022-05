Milan, nodo riscatto per Messias e Brahim Diaz: le ultime

Nodo riscatti in casa Milan per Messias e Brahim Diaz: le ultime sul futuro dei due giocatori rossoneri

La Gazzetta dello Sport fa il punto sulla situazione riscatti in casa Milan di Brahim Diaz e Messias. Se per lo spagnolo si può andare più tranquilli, per quanto riguarda il brasiliano la scadenza è a giugno.

Tanti i dubbi per Messias da parte dei rossoneri. Il suo prestito annuale con riscatti fissato a 5.4 milioni più uno di bonus non convince a pieno la dirigenza rossonera per le prestazioni fornite dal numero 30. Stesso discorso per Diaz su cui però il Milan aveva strappato un prestito biennale fino al 2023 con riscatto a 22 milioni e contro riscatto del Real a 27. Con lo scudetto potrebbe arrivare la conferma per entrambi.