Mbappé Real, trattiva in frenata per le richieste... della mamma di Kylian

La trattativa Mbappé Real è in frenata per via delle richieste di commissione della madre del francese: i dettagli

Qualche giorno fa la Gazzetta dello Sport aveva fatto il punto sulla situazione e le proposte di Psg e Real Madrid per Mbappé. Cifre e dettagli da capogiro per quello che potrebbe essere un trasferimento a peso d’oro dopo quello di Haaland al City.

La trattiva con i Blancos, tra le preferenze di Kylian, è in frenata per la richiesta della madre agente di 100 milioni di commissioni. Non solo, alla base delle frenata ci sarebbe anche il discorso dei diritti d’immagine: il francese vuole il 100% mentre il Real dà ‘solo’ il 50. Lo riporta il Corriere dello Sport.