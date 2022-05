Dalla Francia insistono, il Psg non molla Leao: il nome caldo nella lista dei parigini

In casa Milan tiene banco il tema del rinnovo di Leao. Per il portoghese non mancano gli estimatori, soprattutto il Psg

In casa Milan tiene banco il rinnovo di Leao. Il portoghese chiede un ingaggio in linea con le sue prestazioni e la fumata bianca ancora tarda ad arrivare. Non dovrebbe essere in ogni caso un problema.

Dalla Francia, però, insistono e puntano sul fatto che il Psg abbiamo messo in cima alla lista dei desideri per l’estate proprio Leao. Il classe 2000 tra avance e voglia di restare in rossonero dovrà valutare il da farsi.