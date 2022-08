Milan, oggi lo storico closing con RedBird: c’è anche LeBron James

Giornata storica in casa Milan: oggi arriverà il closing per il passaggio delle quote del club tra Elliott e RedBird con i suoi investitori

Giornata storica in casa Milan: in tarda mattinata dovrebbe infatti concretizzarsi il passaggio di quote da Elliott a RedBird. La Gazzetta dello Sport conferma le indiscrezioni di ieri del Financial Times. Tra gli investitori ci saranno anche i New York Yankees, tra i club sportivi più vittoriosi di sempre. E poi MainStreetAdvisors, tra i cui investitori c’è LeBron James, considerato tra i più grandi campioni di basket di tutti i tempi.

Accanto alla bandiera a stelle e strisce potrà sventolare anche il tricolore. Tra i nuovi soci del club c’è anche Riccardo Silva, proprietario del Miami Fc, franchigia del campionato Usl, e del 60% di Globe Soccer. Investirà insieme al fratello Saverio, co-proprietario del gruppo chimico Desa. Se la partnership con gli Yankees potrà aprire a nuovi sviluppi commerciali, quella con il Miami garantirà possibili collaborazioni tecniche e sportive. Miami potrà offrire una soluzione per testare le potenzialità di qualche giovane rossonero, prima del salto in Serie A. Sarebbe stato concordato altro tempo (30 o più probabilmente 60 giorni) per definire l’inserimento di possibili, ulteriori, finanziatori. Così come delle quote da destinare ai vari soci.

