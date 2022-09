Milan, ora a De Ketelaere serve il gol: il piano per il belga

Charles De Ketelaere in astinenza da gol, il Milan pensa a come farlo sbloccare sotto porta: il piano dei rossoneri

Il rendimento di Charles De Ketelaere in queste prime settimane al Milan è stato decisamente positivo. Il belga ha mostrato tante giocate in cui si è visto il suo talento, servendo anche un assist. Ora gli serve solo la ciliegina di un gol che manca da 6 mesi, nella vittoria del Brugges 3-1 contro il Beerschot di aprile scorso.

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, Pioli studia il piano per farlo sbloccare a livello realizzativo. Verrà aumentato sicuramente il minutaggio del classe 2001, partito titolare nelle ultime 4 gare su 5. Poi servirà coraggio, cosa che, come sottolineato dallo stesso tecnico rossonero, ancora gli manca.