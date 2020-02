Milan, Paquetà: «Non c’è stata nessuna depressione, sto bene e lavoro seriamente»

Milan, le parole di Lucas Paquetà che ieri ha tenuto a fare chiarezza sulle tanti voci circolate circa la sua salute

Nessun problema, niente di quanto si è vociferato in queste settimane sembra essere vero. A dirlo il diretto interessato, Lucas Paquetà che in un post pubblicato su Instagram ha voluto fare chiarezza.

«Parlo personalmente, per ringraziare tutti i messaggi che ho ricevuto negli ultimi giorni e per chiarire la mia vera situazione! Non c’è mai stata, grazie a dio, nessuna depressione, nessun dolore al petto, mancanza di amici e desiderio di tornare a Brasile o pressione per una trattativa. Vorrei ringraziare tutti coloro che mi supportano e si prendono cura di me. Sto bene, continuerò a fare del mio meglio, lavorando seriamente, per perseguire i miei obiettivi e per aiutare sempre il Milan! Grazie a tutti».