Milan, parla Tare: «Maignan? Il rapporto è straordinario, a lui piace il progetto Milan e vuole rimanere»

Igli Tare, a pochi minuti dal fischio d’inizio di Fiorentina-Milan, sfida valida per la 20ª giornata della Serie A 2025/26, ha parlato ai microfoni di DAZN. L’ex dirigente biancoceleste ha offerto il suo punto di vista sul momento delle due squadre e sulle chiavi del match. Di seguito le sue parole.

Sulla classifica: «Noi siamo in un momento positivo, abbiamo fatto un girone d’andata con risultati importanti. C’è tanto ancora da migliorare ma siamo fiduciosi. Da qui alla fine dobbiamo fare meno errori possibili».

Sul rinnovo di Maignan: «Il rapporto è straordinario, a lui piace il progetto Milan e vuole rimanere. Finché non c’è la luce verde dobbiamo aspettare, ma sono fiducioso. Sarebbe una pedina importante per il futuro di questa squadra».

Su Jashari: «Un giocatore su cui abbiamo grandi aspettative. Ha fatto vedere cose importanti nella scorsa annata. Ha avuto questo incidente all’inizio della stagione, ma da qualche mese a questa parte sta molto bene. Ha già dimostrato di saper stare al Milan e sarà importante».

