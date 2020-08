Milan, partitella con la Primavera vinta 4-1

Partitella in famiglia oggi per i rossoneri, in gol anche il neo arrivato Kalulu

Domenica di partitella in famiglia quest’oggi per il Milan scesa in campo contro la selezione Primavera. Il match, come riportato sul sito dei rossoneri, è terminato 4-1 per la squadra di Stefano Pioli.

«Dopo l’attivazione muscolare in palestra, il gruppo si è spostato sul campo rialzato per giocare una partitella (tre tempi da 15 minuti) con la Primavera, “integrata” da alcuni giocatori della Prima squadra: 4-1 il risultato finale grazie alle reti di Saelemaekers, Kalulu, Rebić e Paquetá; per la Primavera, gol di Sala».