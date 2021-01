Milan, per Simakan mancano alcuni dettagli: vertice prossima settimana

Per Simakan al Milan ci siamo ma manca ancora qualcosa: un vertice è in programma settimana prossima

LE CIFRE- “Ad inizio settimana- si legge a pag. 6- Maldini e Massara hanno sussurrato una cifra importante al club alsaziano: 14 milioni (con pagamento pluriennale) più bonus per altri 3 milioni di euro”.

LA RISPOSTA- “La dirigenza francese- prosegue la rosea- ha messo nel conto di restare più vicina possibile ai 18 milioni. Ecco perché aspetta che da Milano arrivi un rialzo, magari dando più peso ai bonus”.

MILAN DI FRETTA- La gara con la Juve ha messo ovviamente pressione in casa rossonera per quanto riguarda gli innesti che dovranno andare a risolvere i problemi di infortuni da qui a fine stagione. La prima parte si è chiusa con il primo posto in classifica, nonostante Pioli abbia dovuto fare i conti con tante defezioni difficilmente sostituibili, prova ne sia l’avanzamento di Calabria in mediana contro i bianconeri. E proprio i bianconeri insegnano che per vincere il campionato c’è bisogno di due squadre, una in campo e l’altra in panchina.