Milan, Pioli: «Londra non ci condizioni. Dovremo essere i migliori possibile»

L’allenatore del Milan Stefano Pioli ha parlato a Sport Mediaset: le dichiarazioni in vista della gara con il Chelsea

ANDATA E RITORNO – “A Londra non ci siamo espressi per quelle che sono le nostre qualità. Non ci dobbiamo far condizionare da quella partita ma sicuramente dobbiamo imparare da alcune situazioni per fare meglio domani sera. Al di là delle nostre difficoltà affronteremo una squadra davvero forte, che poco più di un anno fa ha vinto la Champions e si è rinforzata tantissimo. Hanno speso tantissimo, hanno qualità, organizzazione, intensità e velocità. Per reggere questo impatto dovremo essere i migliori possibile”.