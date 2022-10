Milan, Pioli reinventa la corsia destra, decimata dagli infortuni

Stefano Pioli deve reinventare completamente la corsia destra del Milan, falcidiata dagli infortuni, ultimo quello di Calabria

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport Stefano Pioli si presenterà a Stamford Bridge per Chelsea-Milan senza fascia destra: moltissime le assenze per il tenico rossonero, che non avrà a disposizione Calabria, Florenzi, Saelemaekers e Messias.

Krunic sarà alzato e decentrato sulla linea dei trequartisti, mentre in difesa si vedrà Dest dal primo minuto.

