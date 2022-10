Milan, paura per Calabria: è il peggior infortunio della sua carriera

L’infortunio di Calabria è il peggiore subito nella sua carriera: il capitano del Milan non si opera però e sceglie la terapia conservativa

Come racconta La Gazzetta dello Sport questo infortunio è per ora il peggiore e quello che richiederà più tempo di pausa ai box per Calabria. Se tutto andrà come dovrebbe potrà riprendersi il posto il 4 gennaio a Salerno.

Serviranno dalle 12 alle 13 settimane, tre mesi, per rivedere il terzino. Il bollettino medico parla di “lesione miotendinea prossimale del bicipite femorale della coscia destra”: un infortunio grave e soprattutto delicato, perché dimezzo ci sono muscolo e tendine .Calabria non finirà sotto i ferri ma nel suo caso si procederà con una terapia conservativa.

LEGGI ALTRE NOTIZIE SUI ROSSONERI SU MILANNEWS24.COM