Pioli studia il piano per De Ketelaere: il tecnico vuole sbloccare il belga

Stefano Pioli studia il piano per il gol di De Ketelaere, il belga deve ancora sbloccarsi in rossonero e non segna da 6 mesi.

Dalla posizione, l’allenatore lo metterà più vicino alla punta e puntando la profondità potrebbe anche essere più pericoloso, alla lingua. Il belga deve cercare l’intesa coi compagni per essere incisivo. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.