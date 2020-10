Milan, Pioli: «Tonali di prospettiva. Ha avuto un’estate difficile»

Stefano Pioli, allenatore del Milan, è intervenuto alla trasmissione “Radio Anch’io Sport” su Rai Radio 1: le sue dichiarazioni su Sandro Tonali

«Ha avuto un’estate difficile. È un giocatore di grande prospettiva, ha grandi qualità e sa far girare il pallone veloce. Per me è un titolare, la mia fortuna è avere tanti titolari. Non siamo nemmeno ancorati ad un solo sistema di gioco, vedremo strada facendo».