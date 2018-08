Il centrocampista del Chelsea può arrivare in prestito, Julian Draxler costa, ma a Tuchel piace Rodriguez

Sfumati Bernard e Kovacic, il nuovo Milan di Leonardo si è consolato con Timouè Bakayoko (leggi anche: MILAN IDEA BAKAYOKO). Leonardo ora sta continuando a tenere rapporti con il Paris Saint Germain per cercare di portare in rossonero uno o due elementi della formazione di Tuchel. Il brasiliano infatti ha lavorato dal 2011 al 2014 come direttore sportivo della squa- dra parigina e tutt’oggi ha molti contatti con la squadra francese, al punto che potrebbe crearsi proprio un asse di mercato. L’ultimo obiettivo individuato dalla dirigenza rossonera porta al nome di Julian Draxler, trequartista tedesco classe 1993. Il tedesco oltre a giocare trequartista può anche fare l’ala sinistra, ed essere dunque un ottimo rinforzo per lo scacchiere di Gattuso. A Parigi la concorrenza è nutrita mentre al Milan diventerebbe una delle stelle insieme a Higuain. Il problema ovviamente è il prezzo e soprattutto la formula da utilizzare per chiedere un giocatore dal calibro di Draxler.

Per l’ex Schalke 04 e Wolfsburg il Milan potrebbe proporre al Psg un prestito con diritto di riscatto (mascherato come nell’operazione Higuain con la Juve) e magari inserire nell’affare qualche contropartita tecnica. Non è un mistero che Tuchel sia innamorato di Ricardo Rodriguez. Inserendo nella trattativa il giocatore rossonero le richieste dei parigini potrebbero abbassarsi, ma c’è da convincere Rodriguez che ha manifestato tutta la voglia di rimanere al Milan. Lo svizzero, reduce da un buon Mondiale, è entusiasta di questo nuovo corso americano e sta bene a Milano. Parallelamente non tramonta la pista Rabiot. Il francese è un pallino fisso di Leonardo che farà di tutto per portarlo a Milano.