Il Milan lavora per portare Bakayoko in rossonero. Leonardo vorrebbe proporre al Chelsea un prestito con diritto di riscatto

Il Milan è alla ricerca di un centrocampista di qualità per rinforzare la mediana. In particolare, i rossoneri sono alla ricerca di un giocatore che sappia unire una discreta visione di gioco ad una fisicità prorompente. In sostanza il club di via Aldo Rossi vorrebbe in rosa qualcuno in grado di giocare sia al posto di Lucas Biglia sia di Frank Kessié. Nei giorni scorsi il direttore tecnico Leonardo è volato a Parigi per parlare di Rabiot con il Paris Saint Germain ma al momento la trattativa sembra piuttosto complicata. I francesi infatti sono restii a cedere il proprio talentino e il Milan si è quindi visto costretto a guardarsi attorno. L’ultimo nome comparso sul taccuino di Leonardo è quello di Tiémoué Bakayoko.

Il centrocampista del Chelsea non è ufficialmente sulla lista dei partenti stilata dal nuovo allenatore Maurizio Sarri ma l’ex Monaco potrebbe comunque lasciare Londra in estate. Secondo quanto riportano Sportmediaset e Sky Sport, Leonardo vorrebbe proporre ai Blues un prestito con diritto di riscatto per portare a Milanello il giocatore francese. Bakayoko nella scorsa stagione ha chiuso con un score di 3 gol e 3 assist in 42 presenze con il Chelsea ed è diventato campione del mondo con la Francia.