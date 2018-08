Sondaggio con il Psg per il giovane centrocampista Adrien Rabiot

Innesto a centrocampo. Questo è l’imperativo in casa Milan. Leonardo continua a lavorare per regalare a Gattuso la pedina fondamentale nella mediana e nelle ultime ore sono salite le quotazione di Adrien Rabiot. Dopo il viaggio a Roma per capire i margini della trattativa per Milinkovic-Savic, il direttore dell’area sportiva del Milan si è diretto a Parigi proprio per sondare il terreno per il classe 1995. Il francese è in scadenza fra un anno ed è corteggiato da molti club, ma il Psg lo valuta 30 milioni di euro. Cifra alta, ma il ds rossonero, visti l’ottimo rapporto con Nasser-Al Khelaifi, cercherà di ottenere uno sconto.

In programma potrebbe esserci anche un incontro con la mamma di Rabiot che da sempre cura gli interessi del centrocampista: Leonardo parte avvantaggiato visto che conosce tutto l’entourage da quando era dt del club parigino. Diversi contatti ci sono già stati negli ultimi giorni e il blitz sotto la Tour Eiffel è indicativo: nelle prossime ore si potrebbe trovare l’accordo definitivo sull’ingaggio. Ma il PSG promette battaglia. I francesi non vogliono privarsi di uno dei talenti più puri della loro rosa e cercano l’intesa per il rinnovo. Le qualità non si discutono, Rabiot ha voglia di essere protagonista e non scende a compromessi. Infatti ha recentemente rifiutato anche il ruolo di riserva della Francia per i Mondiali. Posto da titolare fisso che gli può garantire il Milan. Nelle ultime settimane è stato corteggiato anche dal Barcellona che poi ha virato su Vidal visto che i transalpini non erano disposti a trattare.