 Milan, Rabiot: «Mi manca solo il campo, ma sto molto bene. Sul rientro posticipato dico una cosa»
Connect with us

Milan News

Milan, Rabiot: «Mi manca solo il campo, ma sto molto bene. Sul rientro posticipato dico una cosa»

Avatar di Francesco Spagnolo

Published

2 minuti ago

on

By

Rabiot

Milan, Rabiot ai microfoni di Dazn si è soffermato sulla sua condizione dopo l’infortunio e anche sulla decisione di rientrare dopo la sosta

Il derby si avvicina e Rabiot sarà della partita. Il francese ha parlato ai microfoni di Dazn affrontando diversi temi.

Sulla sua condizione: «Sto bene, in queste settimane ho lavorato in palestra e fuori. Mi manca solo il campo! Muscolarmente e a livello mentale sto molto bene».

Sulla sua determinazione: «A nessun atleta piace essere infortunato, mi dispiace non aver potuto aiutare la squadra in questo periodo. Ho preso un po’ più di tempo per recuperare, perché quando si tratta del polpaccio bisogna fare attenzione. Meglio non rischiare di rimanere altre 3-4 settimane fuori».

Sulla sua assenza: «Penso sempre di poter aiutare, se ci sono, siamo più forti. Do sempre tutto, faccio il massimo per i miei compagni. Ci sono stati momenti positivi e negativi, abbiamo fatto bene contro le grandi (Roma, Napoli e Atalanta) ma ci è mancato qualcosa contro Pisa e Parma. C’era meno concentrazione, la squadra era meno solida».  LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU MILANNEWS24.COM

Related Topics:

Milan News

Mbappé al Milan! Colpo possibile per la squadra rossonera dal Real Madrid. Il piano dei rossoneri

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

2 ore ago

on

20 Novembre 2025

By

mbappé
Continue Reading

Milan News

Bartesaghi carico per il derby: «Voglio vincere contro l’Inter. Quel giocatore per me è un riferimento»

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

3 ore ago

on

20 Novembre 2025

By

Bartesaghi MP6 4514 e1705417078424
Continue Reading