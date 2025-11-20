Milan News
Milan, Rabiot: «Mi manca solo il campo, ma sto molto bene. Sul rientro posticipato dico una cosa»
Milan, Rabiot ai microfoni di Dazn si è soffermato sulla sua condizione dopo l’infortunio e anche sulla decisione di rientrare dopo la sosta
Il derby si avvicina e Rabiot sarà della partita. Il francese ha parlato ai microfoni di Dazn affrontando diversi temi.
Sulla sua condizione: «Sto bene, in queste settimane ho lavorato in palestra e fuori. Mi manca solo il campo! Muscolarmente e a livello mentale sto molto bene».
Sulla sua determinazione: «A nessun atleta piace essere infortunato, mi dispiace non aver potuto aiutare la squadra in questo periodo. Ho preso un po’ più di tempo per recuperare, perché quando si tratta del polpaccio bisogna fare attenzione. Meglio non rischiare di rimanere altre 3-4 settimane fuori».
Sulla sua assenza: «Penso sempre di poter aiutare, se ci sono, siamo più forti. Do sempre tutto, faccio il massimo per i miei compagni. Ci sono stati momenti positivi e negativi, abbiamo fatto bene contro le grandi (Roma, Napoli e Atalanta) ma ci è mancato qualcosa contro Pisa e Parma. C’era meno concentrazione, la squadra era meno solida». LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU MILANNEWS24.COM
