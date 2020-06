Milan, Rangnick arriverà ad agosto. Contatti fitti con Moncada

Ralf Rangnick sarà il futuro del Milan ma l’arrivo del manager tedesco è previsto solo ad agosto: i dettagli

Ivan Gazidis lavora contemporaneamente su due tavoli. Il primo quello del campo dove cerca di mantenere alto l’umore della squadra e di Pioli aiutandoli il più possibile a centrare la qualificazione in Europa League. L’altro è quello del futuro: l’ad rossonero in questi giorni ha tenuto ben stretti i contatti con Ralf Rangnick, il titolare designato del nuovo corso milanista. Come riporta la Gazzetta dello Sport, l’intesa con il manager-allenatore tedesco è ormai disegnata da tempo. Le voci di un recente incontro, smentiti dalla società, evidentemente trovano implicita conferma nelle certezze con cui l’ambiente del Professore sta vivendo questi frangenti.

Da da mesi si parla di un accordo triennale, con un budget da 75 milioni di euro più la metà degli introiti delle possibili cessioni. Ma tutto per ora resta in linea teorica. Il Milan non vuole disturbare l’operato di Pioli e non ha autorizzato la nuova guida ad entrare nella fase operativa. Intanto l’ultimo arrivato (Kalulu) ha ricevuto l’ok da parte di Rangnick insieme e di Geoffrey Moncada. I contatti tra i due sono costanti. Sia lui che Hendrik Almstadt in questi mesi hanno lavorato in maniera proficua nel setacciare i talenti verdi dei campionati europei. Secondo la Rosea l’entrata in scena di Rangnick avverrà ad agosto ma se i risultati del campo non fossero all’altezza delle aspettative sarebbe scontato che il cambio della guardia subisca delle significative accelerazioni.