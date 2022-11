Milan, il piano ingaggi da 200 milioni: mancano i due più spinosi

Il Milan sta lavorando ai vari rinnovi dei giocatori, mancano Leao e Bennacer per arrivare a toccare quota 200 milioni

In nove hanno già messo la firma sul prolungamento di contratto da Pioli a Kalulu come ultimo tassello. La società ora lavora per il portoghese e per il centrocampista. Già toccata quota 100 con gli ingaggi ma la cifra è destinata a salire. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.