Milan, rinnovi di Maldini e Massara: i dettagli

Il contratto di Maldini e Massara è in scadenza a giugno ma non ci sono dubbi sul rinnovo: pronto un prolungamento di almeno tre anni

Il Milan proseguirà all’insegna della continuità e non solo per quanto riguarda la guida tecnica e la rosa, ma anche in dirigenza.

Come riporta calciomercato.com, non ci sarà nessun problema per il rinnovo dei contratti di Maldini e Massara, attualmente in scadenza a giugno. Per il duo è pronto un rinnovo di almeno tre anni.