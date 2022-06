Milan, tutto fatto per il riscatto di Florenzi: cifre e dettagli

Milan, i rossoneri hanno raggiunto l’accordo con la Roma per il riscatto di Alessandro Florenzi: cifre e dettagli

Come riferito da calciomercato.com, e in particolare da Daniele Longo, il Milan ha trovato l’accordo con la Roma per il riscatto di Alessandro Florenzi dopo il prestito dell’ultima stagione.

Il Diavolo sborserà una cifra fra i 2.3 e i 3 milioni di euro, ottenendo quindi uno sconto sui 4.5 milioni pattuiti ad agosto scorso.