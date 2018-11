Il ritorno di Ibrahimovic imporrà al Milan l’uso delle due punte: con Higuain l’intesa sarà immediata

Il ritorno al Milan di Ibrahimovic è sempre più vicino: lo svedese considera chiusa la sua esperienza con i Los Angeles Galaxy dopo il mancato accesso ai play off. L’attaccante, gestito da Mino Raiola, attende solamente una chiamato da Leonardo ed è pronto ad accettare un contratto di soli 6 mesi pur di tornare a Milano. Ibrahimovic, infatti, è consapevole degli anni che avanzano, ne ha 37, e quindi solo in seguito valuterebbe un prolungamento.

I tifosi sono felici di un suo possibile ritorno, memori delle sue prestazioni con la maglia rossonera: soprattutto sanno che la sua cessione non è stata voluta dallo svedese, ma è stata imposta per motivi di bilancio. Al Milan, Ibrahimovic ha dimostrato di non essere solo un attaccante d’area, motivo per cui si intenderebbe a meraviglia con Higuain, un altro che ama svariare. Ecco perché Gattuso, con cui lo svedese ha anche giocato, continuerà con un modulo a due punte, potendo contare anche su Cutrone che comunque non vorrà rinunciare allo spazio conquistato fino ad ora.