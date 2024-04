Milan Roma: tutti d’accordo, il bocciato della sfida è lui

Milan Roma, voti e pagelle dei giocatori in campo: il peggiore è senza dubbio Rafael Leao, uscito tra i fischi di San Siro

Stroncatura netta e unanime, il vero sconfitto di Milan-Roma è Rafa Leao. Riceve un 4,5 praticamente ovunque, a illustrare una serata decisamente negativa.

CORRIERE DELLA SERA – «É l’uomo in meno nella serata in cui doveva dare di più. Non trova mai la profondità, un solo tiro pericoloso, salvato da Spinazzola».

CORRIERE DELLO SPORT – «Anche lui risente della posizione di El Shaarawy: gli manca la spalla di Theo Hernandez e Celik è sempre molto attento. Allora prova ad accentrarsi, cercando fortuna in mezzo all’area. Ma estrae dal suo cilindro solo una rovesciata imprecisa. La palla buona gli capita nella ripresa, ma sbatte ancora su Celik. Emblematico che Pioli lo richiami. E ancora di più che il San Siro rossonero, ad eccezione della curva, lo fischi sonoramente».

LA GAZZETTA DELLO SPORT – «Su e giù per gli umori di Leao. La giornata da copertina e quella della disperazione, quando non gli riesce niente, Celik sembra il vecchio implacabile Vogts. Non “vede” la porta e neanche il campo. Inevitabili i fischi»