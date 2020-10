Milan, questa sera contro la Roma per tentare la prima “fuga” in vetta

Milan, ieri pomeriggio squadra al lavoro per preparare la sfida contro la Roma: Hakan Calhanoglu torna ad allenarsi in gruppo

Questa sera a San Siro andrà in scena il posticipo della quinta giornata di campionato tra Milan e Roma. Una gara dal doppio significato per i rossoneri che saranno chiamati a confermarsi in campionato dopo i due dispendiosi successi contro Inter e Celtic Glasgow ottenuti nel corso degli ultimi 9 giorni e dall’altro lato dimostrare, contro una rivale, di meritare la vetta della classifica.

I risultati delle altre partite permettono al Milan di poter pensare ad una prima “mini-fuga” in caso di successo questa sera, una gara che potrebbe avere tra i propri protagonisti anche Hakan Calhanoglu. Il calciatore turco ha totalmente riassorbito il problema alla caviglia e ieri pomeriggio si è allenato con il resto del gruppo a Milanello.