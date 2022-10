Milan, Scaroni: «I due club milanesi vogliono continuare ad essere leader nel calcio europeo»

Il presidente del Milan sulla competitività: «C’è una competitività incredibile nel mondo del calcio in Europa»

Paolo Scaroni, presidente del Milan, è intervenuto durante il nuovo incontro del dibattito pubblico sul progetto del nuovo stadi. Ecco un estratto delle sue parole.

COMPETITIVITA’ – «C’è una competitività incredibile nel mondo del calcio in Europa: i due club milanesi vogliono continuare ad essere leader nel calcio europeo. Non è sufficiente esserlo in Italia, vogliamo che Milano giochi un ruolo rilevante nel calcio europeo. Ma è difficile senza mezzi economici competere a quei livelli. Quando abbiamo affrontato il progetto stadio, abbiamo affrontato tutte le ipotesi tra cui ristrutturarlo. Abbiamo analizzato la situazione con esperti e tecnici di stadi, una delle ragioni per cui abbiamo deciso di non ristrutturarlo era che non sarebbe mai diventato quello stadio che questi anni richiedono per club come i nostri. San Siro così com’è non poteva essere ristrutturato per la terza volta, questa ipotesi quindi l’abbiamo scartata»

