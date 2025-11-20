Milan, parla Scaroni: «Il Derby di Milano è unico al mondo. Stadio? Noi dobbiamo riprodurre la cosa bella di San Siro: come si vedono le partite»

Scaroni ha preso la parola allo Sport Industry Talk, soffermandosi su Milan, stadio e RedBird. Ma non solo: ecco cosa ha detto

Il presidente del Milan, Paolo Scaroni, è intervenuto allo Sport Industry Talk organizzato da RCS, affrontando temi legati alla squadra, al nuovo stadio e alle prospettive future. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Sul primo Derby da co-proprietari di San Siro: «Il Derby di Milano è unico al mondo, puoi vedere amici e famigliari camminare verso lo stadio indossando maglie di Inter e Milan: questo lo rende speciale ed ecco perché l’atmosfera è così bella”.. Quando cerco di capire perché Milan e Inter, fuori dal campo, abbiano fatto un percorso complicatissimo ma sempre in perfetto accordo, penso a Milano. Quando vado a vedere il derby vedo famiglie o gruppi con la maglia rossonera e l’altro con la maglia nerazzurra che camminano insieme. Attribuisco tutto questo a Milano: è capace di trasformare un antagonismo in campo in un clima amichevole fuori dal campo. Questa città riesce a creare un clima così positivo che ci ha consentito di realizzare il progetto stadio».

Sul nuovo stadio: «Noi dobbiamo riprodurre la cosa bella di San Siro: come si vedono le partite. Sono critico del Meazza, l’ho sempre considerato vecchio, ma ha un grande pregio: si vedono bene le partite. Nel nuovo stadio si vedranno meglio, perché sarà più verticale e vicino al campo. Sarà uno stadio che funziona sempre: supereremo il tema di una zona troppo piena nei giorni di partita e vuota negli altri. Vivrà tutti i giorni, come accade ai grandi stadi del Real Madrid o in Inghilterra. Sarà più confortevole, accessibile a tutti, garantirà maggiori entrate da match day senza aumentare i biglietti popolari. E farà di San Siro un nuovo capitolo della città, un quartiere verde e moderno».

LEGGI LE PAROLE INTEGRALI DI SCARONI SU MILANNEWS24