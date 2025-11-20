Hanno Detto
Milan, parla Scaroni: «Il Derby di Milano è unico al mondo. Stadio? Noi dobbiamo riprodurre la cosa bella di San Siro: come si vedono le partite»
Scaroni ha preso la parola allo Sport Industry Talk, soffermandosi su Milan, stadio e RedBird. Ma non solo: ecco cosa ha detto
Il presidente del Milan, Paolo Scaroni, è intervenuto allo Sport Industry Talk organizzato da RCS, affrontando temi legati alla squadra, al nuovo stadio e alle prospettive future. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.
Sul primo Derby da co-proprietari di San Siro: «Il Derby di Milano è unico al mondo, puoi vedere amici e famigliari camminare verso lo stadio indossando maglie di Inter e Milan: questo lo rende speciale ed ecco perché l’atmosfera è così bella”.. Quando cerco di capire perché Milan e Inter, fuori dal campo, abbiano fatto un percorso complicatissimo ma sempre in perfetto accordo, penso a Milano. Quando vado a vedere il derby vedo famiglie o gruppi con la maglia rossonera e l’altro con la maglia nerazzurra che camminano insieme. Attribuisco tutto questo a Milano: è capace di trasformare un antagonismo in campo in un clima amichevole fuori dal campo. Questa città riesce a creare un clima così positivo che ci ha consentito di realizzare il progetto stadio».
Sul nuovo stadio: «Noi dobbiamo riprodurre la cosa bella di San Siro: come si vedono le partite. Sono critico del Meazza, l’ho sempre considerato vecchio, ma ha un grande pregio: si vedono bene le partite. Nel nuovo stadio si vedranno meglio, perché sarà più verticale e vicino al campo. Sarà uno stadio che funziona sempre: supereremo il tema di una zona troppo piena nei giorni di partita e vuota negli altri. Vivrà tutti i giorni, come accade ai grandi stadi del Real Madrid o in Inghilterra. Sarà più confortevole, accessibile a tutti, garantirà maggiori entrate da match day senza aumentare i biglietti popolari. E farà di San Siro un nuovo capitolo della città, un quartiere verde e moderno».
LEGGI LE PAROLE INTEGRALI DI SCARONI SU MILANNEWS24
Playoff Mondiale, Materazzi svela: «Abbiamo persone pronte alla guida della Nazionale come Buffon e Gattuso. Se fossi ancora un giocatore…»
Ayroldi svela: «Siamo gli unici che ammettono gli errori pubblicamente. Open Var ci sta facendo conoscere ancora di più, siamo trasparenti»
Ultimissime
video
Comolli nuovo amministratore delegato della Juventus! Il commento sul nuovo incarico: «La Juventus deve crescere, ma senza perdere di vista la nostra storia e la nostra community»
Comolli nuovo amministratore delegato della Juventus! Le sue parole sulla sua visione per il futuro del club, dei progetti a...