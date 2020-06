Rudi Garcia, tecnico del Lione, ha parlato di Memphis Depay. L’esterno olandese piace tanto al Milan di Gazidis

Intervenuto in conferenza stampa Rudy Garcia, tecnico del Lione, ha parlato di Memphis Depay: esterno olandese che piace tanto al Milan. Queste le parole di Garcia.

«Memphis sta per tornare a disposizione. È un giocatore importante non solo in campo ma anche fuori. È un leader, vuole sempre vincere ed è un trascinatore per i suoi compagni di squadra».