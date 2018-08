Calciomercato Milan: si avvicina Tiemoué Bakayoko del Chelsea

Il Milan sarebbe vicino all’acquisto del centrocampista del Chelsea, Tiemoué Bakayoko che potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto

Dopo le dichiarazioni del responsabile dell’area tecnica Leonardo che ha smorzato l’entusiasmo dei tifosi del Milan su un eventuale un grande colpo a centrocampo, oggi arrivano delle novità sul fronte calciomercato rossonero. La dirigenza del Diavolo sembra, difatti, ad un passo dalla chiusura di una trattativa per portare a Milano un rinforzo per Gennaro Gattuso. Il nome in questione è quello di Tiemoué Bakayoko, già accostato ai rossoneri negli scorsi giorni che, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sarebbe ad un passo dal Milan. Il club, per cercare di rientrare all’interno dei parametri del Fair play finanziario imposti dall’Uefa, avrebbe puntato alla formula del prestito con diritto di riscatto.

Nelle prossime ore, dunque, si potrebbero avere degli aggiornamenti in merito alla chiusura dell’affare. L’eventuale arrivo del centrocampista francese sarebbe un altro ottimo colpo per il Milan dopo quelli di Mattia Caldara e Gonzalo Higuain.