Milan, Leonardo spegne gli entusiasmi: «Milinkovic? Operazione infattibile»

Il direttore dell’area tecnica del Milan, Leonardo ha parlato di calciomercato nel corso della presentazione di Paolo Maldini come nuovo direttore sviluppo strategico rossonero

Pochi minuti fa si è conclusa la conferenza stampa di presentazione di Paolo Maldini come nuovo direttore sviluppo strategico. Durante la presentazione ha parlato anche il direttore dell’area tecnica Leonardo che oltre ad elogiare il nuovo dirigente, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul calciomercato. Il dirigente brasiliano ha affermato, gelando i tifosi che già sognavano in grande, che a causa del fair play finanziario non potrà arrivare un centrocampista top: «Non potremo fare miracoli, ma ci stiamo provando. L’operazione con la Juve ci ha dato tanto, ma è dentro i parametri del fair play. Devi spendere in base a quanto incassi, è chiaro che oggi siamo fuori».

Leonardo ha poi smentito le voci sul possibile interessamento del Milan nei confronti dei centrocampisti Milinkovic-Savic e Rabiot: «Milinkovic è un sogno non per noi, non ci è concesso a noi sognare giocatori simili, è un’operazione infattibile. Rabiot? Molto forte, un grandissimo giocatore, ma non abbiamo ancora avuto contatti». Infine Leonardo ha parlato della possibile cessione dell’esterno Suso, su cui sono finite diverse società, affermando che ad oggi non ci sono state offerte e lo spagnolo rimarrà a Milano.