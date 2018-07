La Roma fa sul serio per Suso e ha pronta un’offerta per il Milan. Il giocatore spagnolo potrebbe essere l’ennesimo colpo di mercato dei giallorossi

La Roma, perso Malcom, si è tuffata sul mercato alla ricerca di una valida alternativa. E’ uscito Defrel, direzione Sampdoria, e serve un nuovo esterno d’attacco. Le quotazioni di Domenico Berardi sembrano perdere sempre più quota soprattutto per i 30 milioni di euro richiesti dal Sassuolo. La Roma sta valutando i vari Neres, Bailey, Pulisic ma potrebbe provare a sbloccare molto presto la situazione relativa a Suso. Lo spagnolo del Milan potrebbe andare via per permettere al club di fare cassa e la Roma, secondo Il Corriere dello Sport, ha pronta l’offerta per i rossoneri.

La Roma starebbe pensando di girare al Milan Diego Perotti per avere in cambio Suso. Scambio di mercato dunque tra rossoneri e giallorossi, con la Roma che dovrebbe versare circa 15 milioni di euro nelle casse milaniste. Perotti ha capito che potrebbe essere sacrificato in quanto la Roma, anche per stessa ammissione del giocatore, sembra voler confermare El Shaarawy. Uno dei due è di troppo e l’argentino sembra essere l’indiziato principale a lasciare Trigoria. Con questo ipotetico scambio la Roma conserverebbe anche i soldi per il centrocampista ma bisogna capire cosa vorrà fare il Milan.