Ferrero RASSICURA la Juve: «Noi guardiamo al futuro. ALLEGRI? La nostra forza è...»

Ferrero, presidente della Juventus, ha parlato durante il raduno degli Official Fan Club bianconeri su quello che sarà il futuro

Gianluca Ferrero, presidente della Juventus, ha parlato durante il raduno degli Official Fan Club bianconeri. Ecco le parole riportate da Gazzetta.it

PAROLE – «Dobbiamo guardare al nostro futuro con grande ottimismo. La nostra forza passa dall’organizzazione dei nostri fan club, la vera forza di una squadra come la Juventus è nei suoi tifosi. È stato un anno difficile, inutile che vi spieghi il perché. Però, è stato anche un anno che sta portando la squadra a giocare una partita (contro la Roma, ndr) che potrebbe essere determinante per giocare la prossima Champions League e il 15 maggio per la Coppa Italia.



Se tutto andrà come ci auspichiamo, giocheremo il prossimo anno in cinque competizioni. Ci siamo lasciati questo passato alle spalle e vogliamo guardare al futuro. Per farlo, abbiamo bisogno del vostro sostegno.

Speriamo di replicare in futuro i grandi successi del passato, per questo ci sono con noi due colonne che hanno creato il mito della Juventus sul campo. Perché dobbiamo vedere il futuro con grande ottimismo».