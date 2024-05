Ranieri CONTRO il VAR: «L’episodio mi fa RIDERE. L’espulsione ha cambiato notevolmente Cagliari Lecce»

Claudio Ranieri, allenatore del Cagliari, ha parlato nel post partita del match contro il Lecce. Le sue parole sulla sfida di oggi

Claudio Ranieri, allenatore del Cagliari, ha parlato nel post partita del match contro il Lecce. Le sue parole, rilasciate ai microfoni di Sky Sport:

PARTITA – «Mi viene da ridere per il fatto dell’ammonizione. L’arbitro credo che abbia visto bene. Quando vieni richiamato è logico che devi cambiare la tua interpretazione. Ero in dubbio se l’avesse preso. Si vede Gaetano che allunga il piede per calciare e poi è come se lo ritrae. Però l’ha preso. Peccato perché stavamo facendo bene. Non abbiamo fatto giocare il Lecce come volevano. L’espulsione ha cambiato la partita. Per il risultato sono contento perché abbiamo ottenuto fino a quando abbiamo potuto tenere. Quando non si può vincere meglio portare un punto a casa. Non abbiamo quei meccanismi che esce il quinto e il terzo viene a fare il quarto. Dobbiamo fare di necessità virtù»

DINAMICA – «L’arbitro aveva ammonito Gaetano che aveva provato a evitare l’avversario. Queste sono gare super importanti. Va bene così»

ARBITRO – «Cosa ho detto all’arbitro? Soltanto che mi è sembrato che non l’ha toccato»