Inter Marotta: «Oggi è stata una giornata tremenda sotto il punto di vista finanziario»

Le parole di Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, sulla situazione societaria dei nerazzurri

L’ad dell‘Inter Beppe Marotta, ospite da remoto al Moby Dick Festival Riviera di Noli, ha parlato da Appiano Gentile: «Ringrazio per l’invito, sono onorato anche se purtroppo ci sono solo virtualmente. Noli è una città che conosco molto bene, avendo una casetta a Varigotti, e mi sarebbe piaciuto essere presente fisicamente. Oggi è una giornata tremenda tra la preparazione della gara di domani e per quello che stiamo vivendo sotto il carattere finanziario. Mi dispiace molto perché avrei avuto piacere ad essere lì», le parole riportate dal sito IVG.it.

E ancora sul suo percorso: «La mia è stata una vita con più cose belle sotto l’aspetto sportivo e professionale. Ci metto tanta passione e ho ottenuto delle gran belle soddisfazioni. Questo è ‘l’effetto C’, circostanze favorevoli per arrivare al successo, un elemento importante. Ma comunque è sinonimo di ‘Competenza’. Il miracolo in ambito sportivo viene usata spessissimo ma non ho avuto nulla di miracoloso. Le vittorie sono ottenute per qualcosa di programmato».

