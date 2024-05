Gotti post Cagliari Lecce: «La gara è stata molto combattuta vista la posta in palio. Sull'ESPULSIONE...»

Luca Gotti, allenatore del Lecce, ha rilasciato queste DICHIARAZIONI dopo la PARTITA disputata contro il Cagliari

Luca Gotti, allenatore del Lecce, ha parlato nel post partita del match contro il Cagliari. Ecco le dichiarazioni rilasciate a Sky Sport.

OMAGGIO AD ERIKSSON – «È particolarmente bello sottolineare il fatto che il calcio, da noi, riesce ad essere veicolo di emozioni collegate al positivo. Sentimenti al positivo: mi piace questa cosa»

PARTITA – «Il primo tempo, aggressività e l’intensità l’hanno fatta da padrone. Col Cagliari ci metteva in difficoltà e abbiamo fatto fatica rispetto a come l’avevamo preparata come sapevamo che sarebbe stata la partita. L’espulsione ha dato una direzione alla partita ma poi da lì siamo stati bravi a non metterla sulla confusione. Abbiamo avuto grande calma e ci siamo creati presupposti per pareggiarla, cercando di mantenere lucidità nell’arco di tutto il secondo tempo. Una volta pareggiata siamo andati vicinissimi a vincerla»

OBIETTIVI – «La gara è stata spezzettata. Sappiamo che la posta era talmente importante che magari ti porta ad alcuni comportamenti sbagliati. Il focus deve continuare ad essere quello che dobbiamo avere dentro il tempo»

CALCIO MODERNO – «Tempo effettivo? Tendenzialmente sarei una tradizionalista. Manterrei una serie di regole che fanno parte del calcio che si accompagna alla passione delle persone. Adesso ogni contatto è fallo, ammonizioni che non esistono, il tempo effettivo lo dobbiamo raggiungere con l’educazione allo sport. Dobbiamo essere noi i primi a voler giocare. Però complessivamente la nostra piccola Serie A sta andando in questa direzione.»

ESPULSIONE GAETANO – «L’ho visto da vicino e mi sono stupito che sia arrivato solo dopo il VAR sinceramente. Almqvist nel 4-4-2? Dipende dai momenti della partita, mi piace come lo interpreta Oudin»