Milan, arriva Paolo Maldini: «La mia storia mi impone di essere qui»

Il Milan ha presentato Paolo Maldini come nuovo dirigente. L’ex capitano rossonero torna al Diavolo dopo 9 anni di assenza

È terminata da pochi minuti la conferenza stampa di presentazione del Direttore Strategico Sviluppo Area Sport del Milan, Paolo Maldini, in programma a Casa Milan. Dopo una vita passata in rossonero come giocatore, Maldini, difatti, torna a Milano come dirigente e durante la sua presentazione ha affermato di credere nel progetto del club e che è stata la sua storia ad imporgli di tornare al Milan, squadra in cui è cresciuto, in cui giocano i suoi figlie ed in cui ha ritrovato Leonardo che lo ha convito a tornare. L’ex capitano rossonero ha poi parlato del suo nuovo ruolo affermando che si occuperà della prima squadra, del mercato e del settore giovanile, lavorando in simbiosi con Leonardo con cui condividerà tutta l’area sportiva.

Maldini ha poi proseguito parlando di calciomercato: «Sono arrivato a Milano solo oggi, ma qualcosa in termini di mercato faremo prima della chiusura». Infine ultime battute dedicate ai tifosi con cui non si è lasciato bene dopo i fischi nel giorno del suo addio: «Il mio rapporto coi tifosi è stupendo. Non penso a quello che è successo il giorno del mio addio al calcio. Devo essere giudicato per quello produrrò e non devo ricucire niente. Non mi aspetto nulla da loro, né tantomeno striscioni».